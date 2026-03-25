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Piden a propietarios de baldíos mantenerlos limpios

Por Rolando Morales

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
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Piden a propietarios de baldíos mantenerlos limpios

Ante el inicio de la temporada de incendios forestales y el incremento de temperaturas, el titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera, hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a propietarios de terrenos baldíos, a mantener limpios sus predios para evitar que se conviertan en focos de riesgo.

El funcionario subrayó que la acumulación de basura en lotes sin mantenimiento incrementa la probabilidad de incendios, por lo que insistió en que es responsabilidad de los dueños conservar estos espacios en condiciones adecuadas.

Mendieta Rivera informó que la dependencia ha intensificado labores de limpieza en distintos puntos de la ciudad, particularmente en zonas que han sido reportadas por la población. Tan solo en el inicio de la temporada aseguró que se logró el retiro de 350 toneladas de residuos en diversos puntos del municipio.

Destacó que estas acciones se realizan en coordinación con Protección Civil, Servicios Municipales y la propia ciudadanía, con el objetivo de atender de manera oportuna los sitios que representan un riesgo para la población.

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Como parte de estas labores, mencionó el trabajo realizado en el Río Paisanos, donde se han llevado a cabo jornadas conjuntas con vecinos y asociaciones civiles para el retiro de residuos sólidos urbanos y de construcción.

Finalmente, el director aseguró que se mantiene una comunicación constante con distintos sectores de la comunidad para reforzar las acciones preventivas y reducir el impacto de posibles incendios en la capital potosina.

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