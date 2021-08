Piden cambiar miedo a vacuna por el de ser hospitalizado

El titular de la Secretaría de Salud de gobierno del Estado, Miguel Lutzow Steiner, pidió a los habitantes de San Luis Potosí cambiar el miedo a la vacuna por el miedo a la hospitalización. La pandemia arroja 395 pacientes hospitalizados, cantidad muy superior a la semana anterior.

Dijo que la incidencia es tal, que hay cifras muy altas y del universo de aquellos que se encontraban recibiendo atención médica especializada, 121 de los pacientes, eran reportados como estables, 208 graves y 66 intubados.

"Tenemos un gran esfuerzo de nuestro personal del Sector Salud en todo el estado, pero también hay gente que en este momento está pensando qué reunión va a realizar este fin de semana, o a dónde se va a ir a divertir, gente de 20 a 40 que están realizando actividades no esenciales en las tardes y en los fines de semana, no pasa nada si estas reuniones las posponemos 15 días más, ayúdenos a todos, un llamado de alerta a no realizar actividades que no son esenciales".

Detalló que esta semana cerrará el estado con una ocupación muy alta en hospitales, con un lamentable fallecimiento de una madre embarazada, "no estamos haciendo lo suficiente como sociedad, de cuidar a los nuestros, hay gente que no le cae el veinte y afecta a los demás, hoy tenemos casi 400 familias que están sufriendo porque tienen un paciente en el hospital, a este grupo que no cree los invitamos respetuosamente a que vayan con nosotros a los hospitales y vean el nivel que tiene la enfermedad".