Piden cambios en fallida estrategia contra inseguridad

La estrategia que se sigue para combatir la inseguridad por parte de los diferentes niveles de gobierno es fallida, reconoció el presidente de la comisión de seguridad del Ayuntamiento de la capital, Christian Azuara.

El regidor de la capital, hizo un llamado enérgico a la Fiscalía General del Estado para que su trabajo sea eficiente no solo en el tema político sino también en el tema ciudadano.

"Es un llamado no solo al Ayuntamiento o la alcaldía, es un llamado hacia el Gobernador y el Gobierno Federal de lo que se está viviendo en San Luis Potosí, creo que el ejercicio de un fuchi y un guácala por parte de la Guardia Nacional no funciona, creo que una estrategia por parte del Secretario de Seguridad en donde nos diga que la inseguridad está en todos lados y nada es seguro tampoco funciona, creo que estarnos justificando por parte de municipio que antes no tenía patrullas y ahora las tiene, tampoco es justificación", señaló.

El regidor señaló que ya se dijo al director de Seguridad Pública Municipal que se cambien las estrategias, pues lo que se realiza no ha funcionado.

El regidor pidió a los representantes de los tres niveles de gobierno dejar las justificaciones de lado y ponerse a trabajar, esto luego de que la mañana del miércoles se hiciera el hallazgo de tres personas sin vida en las cercanías a Villa Magna.