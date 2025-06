Piden mujeres empresarias garantizar seguridad y justicia

Griselda Ivette Larrea Castro, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) en San Luis Potosí , pidió a los diferentes entes de Gobierno del Estado garantizar la seguridad y justicia de manera generalizada para toda la población, pues enfatizó que el atentado contra la empresaria Sandra Revilla no es un caso aislado.

Esto, luego de que la Fiscalía General del Estado, dijo que el caso pareció ser un intento de despojo de su medio de transporte.

"Es difícil dar una opinión, pues no somos la autoridad, además que desconozco la diferencia de los delitos de feminicidio y de asalto, y el castigo de cada uno", expresó Larrea Castro.

Subrayó que la inseguridad no es propia de un sector de la población en específico, pues la ciudadanía puede sufrir de este tipo de casos, "nadie estamos garantizados, no porque seamos empresarios o no seamos, nos asaltan", lamentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí