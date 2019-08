Piden no usar retiro de informales como bandera política

La Canaco y Nuestro Centro piden al PAN no tomar el retiro de los ambulantes de la plaza del Carmen como bandera política, ya que estos operativos se han pedido desde pasadas administraciones.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Alejandro Pérez Rodríguez dijo desconocer porqué el PAN hace declaraciones negativas en este tema, lo que queremos es que no exista la parte política, porque las medidas que se están tomando son buenas.

Los organismos empresariales no queremos que algún partido político quiera aprovecharse de esta situación para golpetear políticamente a una persona, esto no debe de hacerse y yo sí le pediría al partido Acción Nacional que no se entrometa en este tema.

Este tipo de operativos es lo que estábamos pidiendo, desde hace años y el utilizar la fuerza es efectivo porque estas personas no se van a retirar de otra forma, ya se han tomado otras medidas y han fracasado.

"Siempre vamos a estar a favor de que nuestro centro esté limpio y en buenas condiciones, el tema que se dio en el Centro Histórico es lamentable, pero esta gente no se va a retirar de otra manera, aunque el presidente municipal los invite a platicar o les mande una carta ellos no se van".

La Canaco en conjunto con Nuestro Centro hemos trabajado por muchos años el regular la venta del comercio informal en la vía públicas y estos operativos se deben de dar, con mayor frecuencia para evitar que el Centro Histórico sea invadido.

Mencionó que los empresarios siempre cuidan que las calles de la ciudad y preferentemente el Centro Histórico esté libre de ambulantaje y nosotros vimos la reacción de las personas en la red social y el 99.9 por ciento de las personas que opinaron fue positivo y esto da a entender que la gente está a favor de estos operativos.

Por su parte, la vicepresidenta de Nuestro Centro, Alejandrina Cedillo precisó que las medidas tomadas por el Ayuntamiento de la capital es un gran paso para el reordenamiento del Centro Histórico.

"Lo que no se vale, es que el PAN lo quiera utilizar como bandera política, pedimos que no se meta y que se enfoquen en su trabajo, además de que se están dando las medidas como se debe y una ciudad en orden, nos da mayor inversión y turismo".