Piden tomar precauciones al ir al banco y en cajeros

Con motivo de la temporada de compras navideñas, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que se mantiene un operativo conjunto de vigilancia, principalmente en cajeros automáticos, ante la mayor circulación de dinero en la ciudad durante estos días.

Señaló que el objetivo es prevenir delitos y brindar condiciones de seguridad a la ciudadanía que realiza retiros de efectivo y compras propias de la temporada.

El funcionario recomendó a la población evitar cargar grandes cantidades de dinero en efectivo y planear con anticipación sus compras.

Destacó la importancia de utilizar métodos digitales de pago y, en caso de necesitar efectivo, programar retiros sin tarjeta en cajeros automáticos para disminuir riesgos, siguiendo también las recomendaciones de la Policía Cibernética.

Villa Gutiérrez subrayó que, hasta el momento, no se han registrado incidentes relacionados con estas actividades, lo que atribuyó a la estrategia preventiva y a la presencia constante de elementos de seguridad en puntos estratégicos de la capital.

Mediante un recorrido se ha observado un incremento en la afluencia de compradores en los principales corredores comerciales de San Luis Potosí, por lo que la corporación ha reforzado la vigilancia en estas zonas para acompañar el dinamismo comercial de la temporada y garantizar compras seguras para la población.