Piden vestir decente al acudir a misa

Curioso pero necesario: La parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, por el rumbo de Pavón, indica en una lona colocada a la entrada ciertas "reglas de etiqueta" que deben observar los feligreses en su visita al templo.

Lo que algunos sacerdotes y creyentes han señalado como una pérdida del sentido del respeto por los sitios dedicados a la divinidad, se trata de combatir y enmarcar, en este caso, a través de siete consejos simples.

En la lona se puede leer: "Si vas a misa, no olvides..." y a continuación se enlista "Llega a tiempo; apaga tu celular; no lleves chicle; no te quedes en la puerta; viste modestamente; no critiques (con letras más grandes que el resto), y participa en la celebración".

Apagar el celular, por ejemplo, va dirigido principalmente a jóvenes que acuden al templo más por obligación familiar que por gusto y que aprovechan cualquier momento de descuido de los padres para fijar la mirada en el aparato telefónico para consultar sus redes sociales.

Vestir "modestamente", a su vez, es un consejo que aquí y en otros templos se dirige tácitamente a las mujeres jóvenes que a veces exhiben "demasiada piel" desde el punto de vista de los ministros religiosos.

No llevar chicle es para los niños que luego dejan restos de esta golosina pegados en las bancas, piso o paredes del recinto.

Así, la parroquia trata de convencer a los fieles de tener un comportamiento agradable a los ojos de Dios.