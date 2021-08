Pierde amparo expresidente del CPC del SEA

Por no comprobar su periodo como presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Ismael Leyva Nava no logró un amparo contra actos de diversas instancias del SEA en los que se desconocían su cargo, pues para el Juzgado Séptimo, no presentó pruebas de que su periodo en el puesto no ha concluido.

De acuerdo con una notificación de dicho juzgado, asentado en Ciudad Valles, a varias autoridades vinculadas al SEA, sobre el juicio de amparo 370/2020, presentado en noviembre de 2020 por Leyva Nava contra "el indebido e ilegal" desconocimiento de su personalidad como presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEA y como tal, integrante del Comité Técnico del sistema.

Alegaba también que ese desconocimiento implicaba una negación del reconocimiento de sus actos y atribuciones inherentes al cargo.

El Juzgado indicó, sin embargo, que no encontró constancia de los hechos impugnados en la mayor parte de las autoridades señaladas, elemento que fue determinante.

Sin embargo, la Secretaría Técnica del SEA y el CPC indicaron que el quejoso ya no ostentaba los cargos que reclamaba, por lo que el Juzgado se centró en resolver esa situación.

El juzgado recabó testimonios de las partes demandadas de que Leyva Nava ya había concluido el periodo para el que fue electo.

Verificó el entramado legal referente y encontró que el periodo del cargo del quejoso venció el 20 de septiembre de 2020.

El quejoso no presentó argumentos para controvertir lo argumentado por las dependencias en torno a la fecha del término de sus funciones, por lo que no desvirtuó las afirmaciones.

Ante esto, el Juzgado concluyó que "ante lo inoperante de los conceptos de violación y no poder suplirlos en deficiencia de la queja, lo procedente es negar la protección de la justicia federal solicitada" y, en consecuencia, sobreseyó el juicio de amparo presentado por Leyva Nava.