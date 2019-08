Pineda ahogó a la Policía Estatal: Alanís

La Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE) no tiene estrategia alguna para enfrentar al delito en San Luis, porque el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga, niega recursos humanos y materiales a la corporación, acusó el hoy ex titular de la policía estatal, Raúl Alanís Beltrán.

En entrevista con Editora Mival, luego de que anunciara que ponía fin al año y ocho meses de labores, Alanís Beltrán reveló que la de ayer fue su tercera carta de renuncia presentada al gobernador Juan Manuel Carreras López.

El ex jefe policiaco indicó que si bien en la misiva hablaba de que no compartía las estrategias de Pineda Arteaga, aseguró que en realidad simplemente no existe estrategia alguna para prevenir el delito. Con los pocos recursos humanos y materiales con que cuenta la corporación, indicó, "se hacía lo que se podía".

"Renuncio porque no hay apoyo de la SSP a la Policía Estatal, no hay coordinación, ni estrategia y a pesar de las buenas intenciones e indicaciones del gobernador para hacer bien las cosas", señaló.

Indicó que Pineda Arteaga carece de voluntad para cooperar. Lo señaló por ocultarle información al gobernador, al que también engaña en otras situaciones.

Aseguró que para enfrentar el juicio político que recién libró en el Congreso, Jaime Pineda ordenó a mandos medios falsificar reportes de acciones que nunca ocurrieron para aportarlos como pruebas de su trabajo.

Policía esquilmada

Pineda Arteaga señaló que entre esos engaños, está el hecho de que, a pesar de la orden de Carreras López de dotar de gasolina a las patrullas, pues las quería ver patrullando las calles, Pineda Arteaga se las esquilmaba.

Hoy, dijo, la SSP recibe sólo 500 pesos por patrulla, y 600 por camioneta, para combustible.

"A media noche", dijo, "las unidades paraban y debían esperar hasta las siete de la mañana para cargar de nuevo".

Lo peor está en la falta de personal, señaló. "Imagínate una mesa de billar y pones sólo 10 canicas a que vigilen y recorran esa área", eso es lo que pasa en la entidad potosina.

La DGSPE, manifestó, sólo tiene mil 800 elementos, de los cuales 800 están desplegados en la Policía Metropolitana.

"Había más elementos de la Policía Estatal hace 25 años que hoy en día, hay áreas que hace dos décadas había 70 elementos por turno, hoy sólo hay siete", dijo.

La definitiva

Sobre sus reiteradas renuncias, el entrevistado externó que en las dos anteriores, el mandatario le pedía que limara las diferencias con su superior.

"Pero esto nunca ocurrió, sino que fue empeorando", dijo Alanís Beltrán, "a Pineda lo fueron consumiendo los celos profesionales"

En esta ocasión, Alanís Beltrán dijo que no podía permanecer en la corporación en estas circunstancias de engaño y falta de apoyo.

"Aquí nací, aquí crecí, aquí está mi familia, mis amigos, me preocupa la situación de inseguridad y en nada ayudaba a los potosinos ni al gobernador", concluyó.