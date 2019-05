Piperos hacen su agosto ante la falta de agua

Mientras residentes de la colonia capitalina Villas del Sol, ubicada al oriente de la ciudad, denunciaron la carencia de suministro de agua desde hace cuatro días, piperos han aprovechado la escasez del líquido para hacer su "agosto".

De acuerdo con ciudadanos consultados, desde hace cuatro días dejó de llegar agua a sus hogares, situación que derivó en no poder asearse o tener que ir con un familiar, suspender el lavado de ropa y trastos, así como no tener agua para el sanitario.

Aunado a ello, comunicaron que se vieron obligados a comprar agua a los operadores de pipas que acudieron a aprovechar la "demanda", quienes ofertaron el "llenado" de aljibes o la entrega de mil litros por un monto de entre 100 y 150 pesos.

Notificaron que, al acudir al pozo surtidor de agua, el encargado del lugar les anunció que en los próximos siete días no habrá el líquido, debido a una falla mecánica de la bomba.

"Aquí falta agua y eso afecta como no se imagina, pero al Interapas no le interesa en absoluto, porque uno habla al teléfono de atención y no te responden, pero eso sí, los recibos de pagos son bien puntuales", dijo Tania López.