Placas de 500 pesos a quien esté al corriente

Respecto al costo de las placas conmemorativas del Mundial 2026, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado aclaró será de únicamente 500 pesos, siempre que los interesados en adquirirlas estén al corriente en los pagos de su vehículo.

En este sentido, la Tesorería precisó que, en caso de adquirirlas, el interesado deberá tener al corriente los pagos de su vehículo o ponerse al corriente hasta 2026, lo que podría elevar el monto a pagar.

La dependencia explicó que el Gobierno del Estado presentó ante el Congreso local una iniciativa para modificar el Artículo 64 de la Ley de Hacienda, con el objetivo de crear la figura de "placas conmemorativas", un servicio voluntario y adicional que permitirá emitir placas especiales para eventos como el Mundial de Futbol 2026, así como para otras conmemoraciones que pudieran realizarse en el futuro.

Puntualizó que esta modificación no establece un nuevo cobro obligatorio ni incrementa el costo de las placas conmemorativas, únicamente brinda el sustento legal para implementar este tipo de programas especiales, siempre a solicitud de las y los contribuyentes interesados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Ley de Hacienda fija un tope máximo para las placas conmemorativas, equivalente a 16.7 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), lo que funciona como un candado legal aprobado por el Congreso del Estado.

El monto específico se define posteriormente mediante un Acuerdo Administrativo emitido por el Poder Ejecutivo, sin que en ningún caso pueda rebasar dicho límite. Para el caso de las Placas Conmemorativas del Mundial 2026, el costo señalado por el gobernador es de 500 pesos.