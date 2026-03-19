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Plan B implica los cambios operativos de fondo: Ceepac

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
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Plan B implica los cambios operativos de fondo: Ceepac

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) advirtió que la reforma electoral en discusión, particularmente el denominado "Plan B", implicaría cambios operativos de fondo en la organización de elecciones locales, al plantear que los cómputos totales inicien al término de la jornada electoral.

La consejera presidenta, Paloma Blanco López, señaló que este punto concentra la mayor atención del organismo, ya que actualmente, en el ámbito local, los cómputos se realizan días después de la votación. De aprobarse, el Ceepac tendría que modificar de manera inmediata su forma de trabajo al cierre de casillas.

Explicó que este ajuste implicaría replantear metodologías, procedimientos y lineamientos internos, además de evaluar la necesidad de recursos adicionales y desarrollar herramientas informáticas para garantizar el procesamiento oportuno de resultados.

Advirtió que la medida impactaría directamente en el personal operativo, particularmente en las personas capacitadoras asistentes electorales, quienes ya enfrentan jornadas extensas durante la elección con tareas como la distribución de paquetes, asesoría a funcionarios de casilla y seguimiento de la jornada.

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