"Plan B sería analizado", dice Juan Carlos Valladares

Cuando se atenta contra la existencia de uno mismo es complicado, el partido quedaba en una posición muy incómoda con la reforma constitucional y si prevalece ese criterio habría "una serie de reacomodos o cambios en las negociaciones parlamentarias", adelantó el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann.

Adelantó que la revisión a la propuesta del Plan B, será muy detallada, sobre todo porque de inicio los temas a analizar suenan muy complicados. Explicó que se está buscando una reforma constitucional que realmente desemboque en una verdadera democracia para el país y que garantice la equidad para todos.

Recordó que todavía hay posibilidades de que la reforma se vaya a reglamentos o que sea presentada una nueva propuesta de reforma constitucional, es necesario esperar a ver qué viene y que no haya sorpresas.

Añadió que hubo una reunión muy larga de los coordinadores parlamentarios hace dos días. Por ahora no hay un pronóstico del resultado de las negociaciones porque puede llegarse a buenos acuerdos con el plan B, pero en caso de que no sea así en la alianza partidaria, pudiera haber una serie de reacomodos o incluso cambios en las negociaciones parlamentarias.

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"Hoy en día vemos una presidenta muy molesta porque ella quería que saliera su reforma, pero fuimos muy claros desde el inicio en que no podíamos avanzar en esa reforma bajo esas condiciones porque el partido quedaba desfavorecido".

Recordó que han acompañado en todo a la presidenta de la República y han trabajado en una coalición muy sólida, se le ha acompañado en todos los temas y se ha agotado todo lo que la coalición ha venido estipulando y se sabía desde el principio que en el sentido de la propuesta de reforma constitucional no se transitaría y el resultado está a la vista.