Plan de Población de 2003 obliga a respetar zonas naturales protegidas: Desarrollo Urbano

"Esta dirección revisa de forma constante las solicitudes de construcción que llegan, pero que se respetan las zonas naturales protegidas, ya que el presidente municipal, Xavier Nava Palacios está muy comprometido con ello", enfatizó Patricia Rodríguez Álvarez, Directora de Catastro y Desarrollo Urbano.

La funcionaria municipal detalló que el documento que está vigente para poder dictaminar cualquier proyecto de construcción en la capital potosina es el Plan Estratégico de Población del año 2003, el cual estipula que se debe de respetar el uso de suelo al momento de realizar cualquier obra.

Dejo en claro que en caso de que cualquier proyecto de construcción incumpla con lo que determina la ley, este no se autorizará, ya que la ley es muy clara y tiene ciertos requisitos para poder hacer uso del suelo en la capital potosina.

Reiteró que todos los proyectos que se quieran realizar en la ciudad deben de estar dentro de lo que marca el plan, en caso de no cumplir con lo que la ley estipula no solo no serán aprobados y en caso de haber comenzado sin autorización también se harán acreedores a sanciones.

Finalmente, pidió a los constructores trabajar en conjunto con el Ayuntamiento de la capital y respetar los lineamientos que la ley marca, ya que se quiere tener un orden al momento de arrancar cualquier proyecto.