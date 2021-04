Planea Octavio crear un Consejo de Médicos

El candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí", Octavio Pedroza Gaitán, durante una reunión con miembros del Colegio de la Profesión Médica, propuso la conformación de un Consejo de Médicos que tengan contacto con autoridades estatales y municipales para que de la mano de su gobierno, en seis años lograr que el Estado se convierta en líder en prestación y cobertura de servicios de salud.

Pedroza Gaitán dijo que la emergencia sanitaria del Covid-19 vino a "desnudar" las condiciones en que se encuentra el sistema de salud, mismo que está "colapsado", especialmente en diversos municipios que tienen Centros de Salud sin medicamentos y con profesionales de la salud que solo atienden de lunes a viernes.

"¿Cómo podemos vivir sabiendo que en comunidades de Tamazunchale las mujeres dan a luz en la caja de una camioneta? No hay manera de ser atendidas, la gente se muere en el trayecto, porque no hemos sido capaces como autoridades de hacer las acciones necesarias para que esto sea menos asimétrico, vivimos en un Estado desequilibrado, donde hay gente que tiene acceso a especialistas, a tecnología de vanguardia y hay gente que no tiene una gasa o un paracetamol", expuso.

Octavio Pedroza propuso a los médicos que a través del Gobierno Estatal se realicen contratos de subrogación de servicios con consultorios privados para subsidiar la atención médica a las personas sin costo, con lo que se resolvería el poco acceso a atención médica que hay en zonas rurales.

El candidato a la gubernatura del PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular también lamentó que, según expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), México tuvo el segundo peor manejo de la pandemia del Covid-19 a nivel mundial, después de Pakistán, debido a que los criterios del gobierno federal fueron de carácter electorero, poniendo en riesgo la vida de los mexicanos.

Miembros del Colegio de la Profesión Médica encabezados por su presidente, doctor Daniel Acosta Díaz de León, solicitaron el apoyo para la construcción del edificio de este Colegio, toda vez que ya tienen el terreno, pero aún no cuentan con los recursos, a lo que Octavio Pedroza se comprometió a realizar un convenio para construir dicho inmueble a cambio de que los médicos presten sus servicios en los diversos municipios.

También expusieron la necesidad de aumentar de 5 mil a 10 mil residentes médicos, con lo que se logrará la cobertura de personal en las comunidades más alejadas en el Estado, atender el problema de salud mental que se acrecentó a causa de esta pandemia, por mencionar algunas.

El evento fue encabezado por el presidente del Colegio de la Profesión Médica, Daniel Acosta Díaz de León; al que asistieron médicos como Ricardo Villarreal Villalpando, Efraín Luna Barrios, Juan Antonio Gallardo; el presidente del Colegio de Psiquiatría, Julio Chávez; además del candidato a diputado federal por el V Distrito, José Antonio Zapata Meraz, a quien le solicitaron que desde San Lázaro apoye con más recursos al sector salud.