Planea SGS estrategia de vigilancia en escuelas

Por Leonel Mora

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
Planea SGS estrategia de vigilancia en escuelas

A menos de10 días de que inicien las vacaciones de invierno, la Dirección de Educación y Acción Cívica de Soledad de Graciano Sánchez, ya genera acuerdos con corporaciones policiales para blindar los centros educativos contra robos y actos de vandalismo.

La titular del área, Velia Guadalupe Castro Granjas, informó que pronto se realizará una reunión similar a las que se han hecho con motivo de algunos de los puentes vacacionales que se tuvieron a lo largo de este 2025, con personal de la Guardia Civil Municipal "para acordar qué zonas van a cubrir ellos y qué otras podemos tener nosotros a cargo".

Precisó que, actualmente, en este municipio, funcionan 218 planteles escolares a los que acuden alrededor de 52 mil estudiantes que saldrán de vacaciones el jueves 18 de diciembre, es decir, en nueve días naturales más (siete laborables), y volverán a las aulas hasta el lunes 12 de enero de 2026.

En años anteriores, el operativo "Escuela Segura" de la Guardia Civil Municipal ha reportado saldo blanco en cuanto a incidentes de robo y/o vandalismos en las escuelas, durante los periodos vacacionales más largos del año, que son los de verano y de invierno.

En otro tema, Castro Granjas informó que en estos días, estudiantes de diversos planteles se presentarán en la plaza principal de Soledad para cantar villancicos, representar pastorelas y otras actividades aprovechando el ambiente navideño que se tiene gracias a las decoraciones instaladas en el primer cuadro de la cabecera municipal.

