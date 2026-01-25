Planean construcción de nuevas escuelas en Pozos

La falta de espacios educativos en varias zonas de Villa de Pozos, ha colocado a la infraestructura escolar como uno de los pendientes más visibles del municipio, particularmente en colonias donde el crecimiento habitacional, se ha acelerado en los últimos años.

De acuerdo con la presidenta concejal, Martha Patricia Aradillas, el gobierno municipal ya trabaja en la planeación de nuevas escuelas de nivel básico, principalmente de preescolar y primaria, ante una demanda que ha obligado a numerosas familias a trasladarse fuera de sus colonias para que niñas y niños puedan asistir a clases.

El rezago, explicó, se concentra en sectores como Ciudad Satélite, Urbi, Olinda y otras zonas alejadas de la cabecera municipal, donde el aumento de población no fue acompañado por la construcción de planteles educativos suficientes.

Ante este escenario, el municipio desarrolla proyectos para la edificación de nuevas escuelas en coordinación con dependencias del Gobierno del Estado, con el objetivo de que los futuros planteles cuenten con servicios básicos y espacios adecuados para la comunidad escolar.

Aradillas señaló que, conforme avancen los estudios técnicos y se definan los recursos disponibles, se darán a conocer los proyectos específicos, al considerar que la atención al déficit de infraestructura educativa será una de las líneas prioritarias para el desarrollo social de Villa de Pozos.