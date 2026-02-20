Planean rescatar el Himno de la Ciudad

La Comisión de Cultura del Cabildo de la capital planea el rescate del Himno de la Ciudad, instaurado desde la década antepasada, y creado por Carlos Artolózaga Noriega, la obra que fue estrenada con arreglos de la Orquesta Sinfónica del Estado, informó el regidor presidente de la comisión Francisco Javier Pedraza.

Dijo que precisamente para ese efecto, se entrevistará con el titular de la Dirección de Cultura, Martín Juárez Córdoba, con el fin de buscar la manera de rescatar el himno, que fue instaurado por la alcaldía con anterioridad, para ver de qué manera se da a conocer.

Añadió que uno de los objetivos es que se quede toda la parte cultural para la ciudadanía y que se convierta en práctica inamovible con independencia del cambio de las administraciones.

Citó como ejemplo que se busca que San Luis Potosí mantenga para la posteridad su representación de la capital, para que tenga proyección como ocurrió con la experiencia en la que como ciudad anfitriona, representó la capital americana de la cultura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dijo que con respecto a las canciones que pueden dar identidad a la ciudad o al estado, cada quien hace su trabajo. Dijo que él no puede tocar temas que hagan diferencias con respecto a los temas que cada plano programa elige para implementación, sobre todo porque el gobierno del estado tiene sus políticas y sus decisiones precisas y la alcaldía hace lo propio.

"La canción de Los Acosta está pegajosa", pero se debe dejar muy claro a la ciudadanía que el himno de la ciudad es un himno, pero que se lleva la tarea de verificar las acciones a seguir con el director de Cultura, para el rescate y para mantener la implementación del himno

de la ciudad.