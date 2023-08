Plásticos contribuyen a la contaminación del agua, recuerda investigadora de la UASLP

Los plásticos contribuyen gravemente a la contaminación del agua, tanto de agua dulce como océanos, incluso en áreas de coral, con consecuencias para la biodiversidad de mares, advirtió la directora de la Agenda Ambiental de la UASLP, Dra. Isabel Lázaro Báez.



Por esta razón, señaló, la Agenda Ambiental trabaja en la educación ambiental, generando programas e información que permita a la sociedad tener más claro el efecto de estos materiales y cómo contribuimos al problema.

La producción anual de plástico es de 430 millones de toneladas y de todo ese material solo una tercera parte es lo que da una idea de la dimensión del problema.

"Es uno de los factores que aportan a las emisiones de gases efecto invernadero y su contribución puede ser hasta del 19 por ciento, entonces en la Agenda Ambiental promovemos que estos materiales en la medida de lo posible se dejen usar, aunque no podemos decir tajantemente cero plásticos, debe ser algo paulatino".

Lázaro Báez reconoció que la disminución o anulación del uso de plásticos se puede convertir en un problema social, ya que alrededor de 9 millones de personas están empleadas en la industria del plástico.

"Debe ser un proceso gradual de cambio que permita que quienes se dedican a ese ramo puedan ir cambiando; en algunos se podrá, y en otros, no", señaló.

Consideró como importante no abusar de este material, promover que no sea material de un solo uso, porque mucho de lo que no se maneja de manera adecuada, llega a los océanos, ríos, y contamina el agua.

"Cuando lavamos la ropa partículas de este material pasan al agua de lavado, después al drenaje, y aunque hay procesos de tratamiento, desafortunadamente muchas de estas partículas son de tamaño micrométrico o nanométrico, entonces impide lograr procesos eficientes que puedan remover estas partículas, esto es un ejemplo, de lo que hoy día conocemos como contaminación por microplásticos".

La investigadora hizo un llamado a la sociedad a aplicar el reúso, reciclaje y promover otros materiales que no representen complicaciones.

Finalmente, recomendó no hacer uso desmedido de envases de agua embotellada, evitar materiales como el unicel, bolsas de plástico, utilizar para el supermercado bolsas ecológicas y dejar de consumir productos con demasiado empaquetamiento, entre otros.