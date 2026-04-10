Pobre recaudación deja Impuesto Verde

En el primer trimestre de 2026, la Secretaría de Finanzas (Sefin) sólo ha recaudado el 5 por ciento de los ingresos estimados del impuesto por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, también conocido como "Impuesto Verde".

Según estimaciones de la propia dependencia estatal, para este ejercicio fiscal 2026, el Gobierno del Estado prevé una recaudación esperada de 60 millones de pesos por dicho gravamen.

Es decir, en tres meses del año la administración sólo ha logrado cobrar 3 millones de pesos a las empresas que generan contaminación. Al respecto, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, criticó que la recaudación es muy baja debido a la negativa de las compañías por cumplir con sus obligaciones fiscales, así como la nula cultura del cuidado ambiental.

Refirió que diversas empresas cumplen con las disposiciones ambientales y tributarias, sin embargo, algunas otras no, tal como sucedió este miércoles con el incendio reportado en la Zona Industrial.

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"Lo que sí, es que Segam va a empezar a aplicarse muy bien con Protección Civil en ese sentido de poder, no nada más sancionar a las empresas, sino darles un mapa de riesgo", comentó.