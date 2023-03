Poco transparente, dictamen sobre venta de terreno de Ford: Diputados

Por falta de certeza hacia dónde se dirigirán los más de 2 mil 100 millones de pesos obtenidos de la venta del terreno a favor de la empresa Steel Dynamics Inc, es que los congresistas Emma Idalia Saldaña Guerrero y Héctor Mauricio Ramírez Konishi votaron en contra de tal enajenación.

En la sesión ordinaria de este jueves, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la autorización al Poder Ejecutivo con 25 votos a favor y dos en contra, correspondientes a tales legisladores militantes del Partido Movimiento Ciudadano (PCM).

En entrevista, Saldaña Guerrero precisó que el sentido de la votación no fue en contra de la venta del espacio, sino porque no se etiquetó el destino de los recursos, y con ello, no se volteó a ver las demás necesidades y aspectos necesarios para el estado, tales como educación, movilidad y agua.

Remarcó que, si bien se aprobó la propuesta del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, habrá vigilancia en la proyección y presupuestación del recurso en las comisiones de Hacienda, Gobernación y Desarrollo Territorial.

Aparte, Ramírez Konishi refirió que votó en contra porque el dictamen estuvo incompleto, dado que careció de transparencia y certeza en la integración, así como la claridad de hacía dónde se destinará la recaudación.

Recordó que solicitó retirar el dictamen del orden del día para devolver a las comisiones unidas, en aras de complementar los datos faltantes, lo cual no sucedió, y por ende sobrevino la posición en contra de tales observaciones.

"No estamos en contra de la inversión. Al contrario, debe ser importante, pero también, es la oportunidad que no podemos dejar de aprovechar para atender las prioridades que tiene el estado", remató.