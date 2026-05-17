Podrán escolares ver partido de la selección

Para el partido inaugural de la selección mexicana en contra de Sudáfrica en el mundial 2026, se permitirá a los escolares de educación básica del turno matutino, salir media hora antes de los planteles educativos, a fin de que alcancen a observar el partido en sus casas.

Así lo informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), quien recordó que le encuentro mundialista, se realizará el próximo 11 de junio, a las 13 horas en el estadio Banorte de la Ciudad de México.

En tanto, los escolares que deban tomar clases para el turno vespertino podrán visualizar el evento deportivo en televisiones que se facilitarán en las diferentes escuelas, tal como sucedió el mundial pasado, complementó

El funcionario estatal expuso que la medida busca generar vínculos entre la comunidad educativa y familiar, derivado que este certamen deportivo tiene implicaciones culturales y sociales en la población potosina.

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"Nosotros por indicaciones del señor gobernador, vamos a permitir en las escuelas que vean los partidos (de la selección mexicana). Prácticamente el de inauguración es el de la una de la tarde y muchos preferirán irse a su casa a verlo", concluyó

Diversas casas encuestadoras reportan que la mitad de la población mexicana verá la Copa del Mundo 2026, donde el seleccionado nacional será local junto a Canadá y Estados Unidos, sin embargo, un bajo porcentaje tiene esperanza de que logre resultados históricos.