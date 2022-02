Podrían echar a funcionario pachanguero

El Gobierno del Estado confirmó que estudia una posible remoción del responsable de la oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas en la Zona Huasteca, luego de denuncias de que organizó una fiesta en el recinto.

El funcionario Jorge Silva Sánchez, fue señalado y exhibido por recibir en la oficina recaudadora a un grupo de mariachis, mientras los usuarios esperaban atención de la ventanilla, y permitirles armar fiesta por su cumpleaños en horario laboral.

En fotos y videos, se aprecia a los mariachis tocando en los asientos que corresponden a los usuarios de los trámites.

Por esa causa, se encuentra abierto el procedimiento en el que tanto los hechos documentados por los medios de comunicación como los testimonios del funcionario, serán tomados en cuenta para una determinación final.

"No es un circo (y) no es un teatro... no podemos permitir situaciones como las que ocurrieron el pasado fin de semana, donde se menciona que es en la recaudadora de Ciudad Valles", informó el secretario General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez.

Dijo que esta semana está citado ante el secretario de Finanzas quien está enfrente de la recaudadora, para ver si existe la posibilidad de que de que haya continuidad en la labor que venía prestando y si no, "simplemente se nos va para afuera, porque eso es un chiste y es una burla, y es algo que simplemente no podemos tolerar en estos momentos, y menos en el mes de enero, donde hay muchísima actividad en las recaudadoras por los cambios de placas, por los pagos pendientes y más con los programas del gobierno".

Recordó que el sistema de atención en ventanilla es muy demandante, porque se trata de los trámites que miles de potosinos están solicitando para obtener sus placas y licencias gratis. "Hay muchísima, muchísima demanda, y entonces no podemos estar para fiestas".