Podrían recontratar al personal recién finiquitado en el Congreso

Mencionó que si bien estos empleados terminaron su contrato a finales del mes inmediato anterior, en diferentes departamentos del Congreso, especialmente los de tipo administrativo, hay actividades cíclicas "como las auditorías o algunos procesos de entrega recepción en comisiones y comités que registran cambios de titulares".

En esos casos, dijo, "si las áreas consideran que hace falta personal para sacar el trabajo adelante, podrían solicitar contrataciones extra por otro periodo de tres meses".

Se le preguntó si alguno de los 22 a los que ya no se les renovó contrato presentaron algún recurso de inconformidad, denuncia o demanda laboral, respondió que "no tengo ese dato, pero no tendrían por qué hacerlo, ya que así estaba contemplado desde el inicio y ellos aceptaron, además de que se les liquidó conforme a la Ley".

Respecto a la cantidad erogada por finiquitos de los 22, expresó que "el monto es variable, según el sueldo de cada uno, pero la cifra global no la tengo; eso debe tenerlo el actual presidente de la Jucopo, Rolando Hervert Lara".

El actual secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso estatal, Edson de Jesús Quintanar Sánchez, dejó abierta la posibilidad de recontratar a algunos de los 22 trabajadores finiquitados en septiembre en caso de que sus servicios vuelvan a ser solicitados por alguna área del Legislativo.