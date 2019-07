Podrían solicitar un juicio político contra Nava y funcionarios

La oficial del Registro Civil desalojada de su oficina, María Teresa N., acudió ayer al Congreso del Estado para asesorarse con diversos legisladores, en especial mujeres diputadas, a fin de solicitar juicio político contra el alcalde Xavier Nava Palacios y pedir la destitución del secretario general capitalino y del director general de Seguridad Pública Municipal.

Reveló que la parte agresora ya la contactó para resolver el conflicto y que incluso le ofreció la reinstalación en una oficina diferente a la que ocupaba, a lo cual ella se negó señalando que "no aplica la reinstalación, porque yo no he perdido nada".

También dijo que, hasta el momento, no ha regresado a su oficina porque ésta se halla resguardada por personal policiaco, además de que en su lugar ya se encuentra otra oficial del Registro Civil.

Se mostró segura de llevar adelante su caso, expresando que no se trata de política partidista, sino de "un asunto de derechos humanos y de dignidad personal".

Recordó que ella fue activa participante en la campaña electoral de Nava Palacios porque creyó en su proyecto democrático, declarando que, actualmente, se encuentra decepcionada al constatar que "no importa quién haya sido su abuelo o su padre. Él es... diferente".

Agradeció el apoyo de personajes políticos y de otros sectores, manifestando que de donde no ha visto hasta ahora mucho apoyo, es del Instituto de las Mujeres del Estado y de las organizaciones feministas.