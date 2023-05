Luego de que Edith Pérez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Voz y Dignidad por los Nuestros exigiera la presencia del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, para expresarle sus peticiones afuera de Palacio de Gobierno, el secretario general de Gobierno del Estado, José Guadalupe Torres Sánchez, recibió el pliego petitorio, que entre otras cosas incluye la construcción de un memorial para visibilizar su lucha y mayor dotación de recursos a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).

En representación del mandatario estatal, Torres Sánchez les expresó el acompañamiento de la administración estatal, así como el reconocimiento de este día tan doloroso para su causa.

"El gobernador nos ha pedido que acompañemos esa búsqueda, que no olvidemos a todos los familiares de ustedes, que no sabemos qué ha ocurrido, vamos en todo momento a luchar para que se respete ese derecho humano a ser buscado", expresó a las madres buscadoras que marcharon esta mañana.

Aseguró que no ven a los colectivos de búsqueda como enemigos del gobierno estatal, sino que, al contrario, los ven como personas valientes y héroes.

Al respecto, Edith Pérez, le expresó que cada vez que ocurre un cambio de gobierno, la situación se complica para los colectivos de búsqueda, lo cual atribuyen a rencillas de poder entre los salientes y entrantes, "que no haya esas rencillas de que él sí hizo, que él no hizo, de que yo estoy haciendo más que él, porque nosotros sabemos que es y que no es".

Asimismo, le pidió no etiquetar o criminalizar a las personas buscadoras, que les hablen con la verdad, "porque nos han mentido tanto, que ya cualquier palabra que sale de los funcionarios de gobierno se nos hace falso, ese abrazo que nos dan, ese abrazo disque solidario que lloran con nosotros y que nos dicen estoy contigo, porque luego nos damos cuenta que nos mintieron, que nos engañaron y nos hicieron sentir la peor madre del mundo".

Finalmente, Edith Pérez, pidió a la administración de Gallardo Cardona, mayores recursos para la CEBP, ya que asegura no se dan abasto para las labores de búsqueda y rastreo, sí como la creación de un memorial de verdad y justicia, dedicado a las familias de personas desaparecidas para la sanación y reconciliación, el cual se proponen se coloque en la Plaza de Las Musas en la capital potosina.

"Sirviendo como símbolo de reconocimiento a su lucha y como un recordatorio constante de la importancia de la justicia y la verdad", enfatizó.