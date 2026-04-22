Policía de la Capital, la más completa del estado: Alcalde

En San Luis Potosí, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabeza el fortalecimiento de la Policía Municipal, que hoy se posiciona como la corporación más completa del estado, con una cobertura de aproximadamente 120 elementos por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio estatal.

Galindo Ceballos ha sostenido una política constante de crecimiento del estado de fuerza, al señalar que cada año su administración ha mantenido abierto el reclutamiento, lo que ha permitido avanzar hacia una corporación más sólida, equipada y cercana a la población.

El Presidente Municipal anunció que este año se lanzará una nueva convocatoria para reclutar 200 policías adicionales, con lo que la Capital podría alcanzar el estándar nacional e incluso internacional en número de elementos por habitante.

El Alcalde subrayó que su objetivo es consolidar la mejor policía en todos los rubros: número de elementos, capacitación, tecnología, equipamiento e infraestructura, como parte de una estrategia integral de seguridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para fortalecer este proceso, el Instituto de Profesionalización Policial mantiene módulos itinerantes de reclutamiento en el Centro Histórico, donde se promueve el ingreso de nuevas generaciones a la corporación, advirtió el Jefe de Gobierno.

El presidente municipal Enrique Galindo Ceballos añadió que este crecimiento también contempla procesos de renovación institucional, como jubilaciones programadas, lo que permitirá consolidar una policía moderna, profesional y en constante evolución para atender las necesidades de la población de la ciudad.