Policía Federal frenaba índices de delincuencia

A nivel federal, la desaparición de la policía civil (la Policía Federal) abrió la expectativa a los delincuentes, no debió desaparecer y debió aprovecharse su experiencia porque hacía muy buen trabajo para contener los índices de delincuencia, como la que ocurre ahora con el robo de camiones de alimentos, informó la titular de la presidencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ana María Abascal Sainz.

Recordó que la Policía Federal tenía toda una carrera, eran policías que conocieron el combate a la delincuencia porque sabían y tenían la técnica, pero luego desaparecieron, a pesar de que representaron toda una generación de profesionistas de la seguridad pública.

Dijo que en las circunstancias actuales, debería tomarse la decisión de regresar a la actividad a la policía civil, pero no puede pensarse en ello si no va acompañado de toda una estrategia nacional de seguridad.

Añadió que haber desaparecido la policía civil (Policía Federal) dijo con más libertad de acción a la delincuencia. Cuestionada acerca de las denuncias de diversos organismos empresariales y especializados en el sentido del robo de camiones y de que la extorsión está a la orden del día.

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, la dirigente empresarial dijo que lo que se hace necesario, y ya lo ha dicho Coparmex nacional, es reforzar las acciones de seguridad, con el fin de que haya garantías para un estado de derecho mucho más justo.

Aclaró que ella se refiere a las políticas de seguridad a nivel general y federal en particular, es decir, lo que se relaciona con las estrategias a nivel nacional, no necesariamente a nivel local, porque de quien se demanda el resultado de una buena operatividad de la materia de seguridad, es precisamente el área donde quedó el vacío, es decir donde trabajó la policía civil.