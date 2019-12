Policía pudo evitar el ataque al altar y no lo hizo: Arzobispo

El escándalo de un hombre semidesnudo en el altar de la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, es el reflejo de que la presencia de la droga "ya se ha hecho un hábito", juzgó Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí. Lamentable que los policías no lo hayan detenido antes de acceder, amonestó.

El viernes 29 de noviembre, un sujeto ingresó al templo católico, presuntamente bajo los influjos de estupefacientes, subirse al altar de inmueble, manotear y patear y agredir a varias personas que buscaban sacarlo del lugar.

De acuerdo con el prelado potosino, si bien la parroquia no presentó denuncia porque no resultó con daños el mismo, una persona diabética que fue mordida por el agresor sí interpuso el señalamiento en la Fiscalía General del Estado (FGE).

"Todo ello (el suceso) no es más que el reflejo de lo que ya estamos viviendo en estos tiempos. De que la presencia de la droga, ya se ha hecho un hábito...no común, pero sí ya cuántos delitos no se cometen con la influencia de la droga", reclamó.

En entrevista, Cabrero Romero advirtió que los estupefacientes generan envalentonamiento y confrontación en quien los consume, al grado de llevar su furia y condición a lugares privados o de carácter religioso como una iglesia.

Para el líder católico local, la acción del hombre fue un acto "muy provocativo", pues en otras situaciones similares personas afectadas han intentado linchar a presuntos delincuentes o agresores, pero al final son rescatados por la policía.

"Lo que me extraña de éste caso, es que si lo vieron venir (las autoridades) por la Calzada de Guadalupe en esas mismas condiciones, estando la policía, pues es lo que me sorprende que no lo hayan detenido a tiempo", criticó.