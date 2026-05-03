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Policías de Valles ganan mejor, pero piden prestaciones

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
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Policías de Valles ganan mejor, pero piden prestaciones

El Ayuntamiento de Ciudad Valles elevó a 14 mil pesos mensuales el salario mínimo de los policías, como lo establece el Decreto 0511; aun así, persisten inconformidades entre elementos que reportan pagos retroactivos incompletos y retrasos en la regularización total de sus ingresos, reconoció la tesorera municipal, Anel Coronado Aguilar.

La funcionaria señaló que el ajuste se aplicó en abril con efecto retroactivo a enero, aunque el plazo legal permitía hacerlo hasta agosto o septiembre. La medida impactó en una primera etapa a cerca de 30 policías de menor rango, quienes dejaron de percibir salarios por debajo del nuevo mínimo.

Pese al incremento, elementos han señalado que las diferencias correspondientes a meses anteriores no se han cubierto en su totalidad. Coronado Aguilar atribuyó posibles variaciones a retenciones de impuestos derivadas del aumento salarial y afirmó que los casos serán revisados.

El aumento,dijo, ocurre mientras el municipio mantiene pendiente la homologación de sueldos en todas las categorías, proceso que depende de la validación de expedientes por parte de Recursos Humanos, así como la resolución de jubilaciones de policías que ya cumplieron con ese derecho.

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A esto se suman prestaciones aún no garantizadas, como guarderías y acceso a vivienda, pese a su carácter obligatorio. La autoridad municipal prevé completar estos procesos en un plazo de hasta dos meses, en paralelo a una reestructuración que dividirá a la corporación en policía preventiva y tránsito.

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