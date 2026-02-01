Policías sin capacitación dan percepción de inseguridad

El diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, advirtió que la falta de certificación en policías municipales y la escasa participación ciudadana para integrarse a estas corporaciones, influyen en que la percepción de inseguridad no mejore en los municipios de San Luis Potosí.

Señaló que recientemente este tema fue analizado al interior de la comisión a partir de diversos hechos recientes, donde se insistió en que las y los policías municipales son los primeros respondientes en materia de seguridad, por lo que resulta necesario que cuenten con certificaciones vigentes, capacitación y formación en perspectiva de género y derechos humanos.

Indicó que, "aunque las cifras federales derivadas de la Estrategia Nacional de Seguridad muestran una disminución en homicidios de alto impacto en la entidad, la percepción ciudadana sigue siendo una asignatura pendiente."

El legislador consideró que es necesaria la voluntad de alcaldes y alcaldesas para involucrarse de lleno en el tema de seguridad, generar condiciones en sus municipios y conocer el proceso de certificación, ya que en algunos casos prevalece el desconocimiento.

Adelantó que en las próximas semanas el Congreso del Estado realizará mesas de trabajo con el secretario estatal de Seguridad, la coordinación estatal del fortalecimiento a los municipios y el secretariado ejecutivo, con el fin de informar a las autoridades municipales sobre los apoyos disponibles para realizar las certificaciones, que implican recursos económicos.