Policías solapan desmán feminista

Alrededor de 150 elementos tanto de la Policía Estatal como Municipal, vigilaron el paso de la manifestación de activistas feministas y familiares de víctimas de feminicidio que marcharon por las calles del Centro Histórico para exigir justicia y que concluyó aventando pintura sobre la puerta del edificio central de la UASLP, el encendido de cartones y el pintarrajeo de la banqueta con sus consignas.

El secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Jaime Ernesto Pineda Arteaga informó que no hubo ninguna detención de personas por el fuego prendido en la puerta del edificio de la Universidad Autónoma San Luis Potosí, ya que la indicación a los elementos fue que se mantuvieran al margen.

Sobre los cambios que habrá en las estrategias de seguridad, debido a que continúan presentándose hechos violentos, Pineda Arteaga aseguró que los cambios son constantes, ya que no se podría permanecer con una sola estrategia, debido a que el delincuente permanece al acecho de lo que la policía realiza para tratar de contrarrestar esas acciones.

Una vez más negó que las estrategias estén fallando, "la seguridad perfecta no existe en ninguna parte del mundo", aunque la escalada de violencia continúe en aumento. "No es privativa de San Luis Potosí, si no chequen las noticias".