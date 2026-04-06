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Política de EU frenó inversión china: Sedeco

Por Samuel Moreno

Abril 06, 2026 03:00 a.m.
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Política de EU frenó inversión china: Sedeco

La instalación de una armadora de origen chino en México continúa sin concretarse, luego de que el escenario comercial con Estados Unidos obligara a posponer este tipo de inversiones, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Salvador González Martínez.

El funcionario estatal precisó que, hasta ahora, ninguna empresa automotriz china ha iniciado operaciones en el país, pese al interés que se había generado en meses recientes.

Detalló que las condiciones derivadas de la política arancelaria estadounidense provocaron una pausa en los planes de expansión hacia territorio mexicano, lo que ha impactado directamente en la llegada de nuevas armadoras.

Aun así, aseguró que San Luis Potosí se mantiene como una opción viable para este tipo de proyectos, particularmente en la zona industrial de San José, la cual cuenta con las condiciones necesarias para albergar inversiones de gran escala.

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González Martínez subrayó que el estado está preparado para recibir tanto a la firma Changan como a cualquier otra compañía interesada en instalarse en la entidad, gracias a su infraestructura, conectividad y mano de obra calificada.

En este contexto, destacó que San Luis Potosí forma parte del corredor automotriz del Bajío, donde ya operan importantes armadoras y una sólida cadena de proveeduría, lo que lo posiciona como un punto estratégico para la industria a nivel nacional.

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