Ponen en marcha Centro Municipal de Salud Mental

Con la inauguración del Centro Municipal de Salud Mental, el Ayuntamiento de la Capital y el DIF Municipal dieron un paso decisivo en favor del bienestar de las familias potosinas.

Este nuevo espacio, que brindará atención psicológica y psiquiátrica, marca un antes y un después en la política pública de salud, al poner en el centro la importancia del equilibrio emocional y mental de la ciudadanía.

La presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, destacó que este proyecto es “un sueño hecho realidad, una promesa cumplida que pone en primer lugar a nuestras familias”, recordando que los problemas como ansiedad, depresión y violencia familiar requieren atención especializada y cercana.

En su intervención, el alcalde Enrique Galindo Ceballos, destacó que el DIF Municipal “abre esta puerta para acercar a la población atención que también requiere tomarse en cuenta”. Previamente dialogó con el presidente del Congreso del Estado Cuauhtli Badillo, quien sugirió que se puede legislar para que el resto de los municipios implementen también esta iniciativa y que cuenten con presupuesto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El alcalde de la capital invitó a sumarse a esta propuesta al diputado local Rubén Guajardo. Sobre la operación del mismo, la titular del Centro Municipal de Salud Mental, Marisol Martínez Tovar, explicó que se agregan dos nuevos servicios: por un lado atención neuropsicológica, enfocado a enfermedades asociadas a lesiones cerebrales, con origen neurológico y prevención del deterioro cognitivo.

Por otro lado, la atención psiquiátrica ambulatoria, se emitirán recetas de medicamento controlado, se realizarán procesos de atención psiquiátrica. La atención se brindará de manera gratuita previo estudio socioeconómico, debido a que se priorizará a personas en situación vulnerable.

Misael Nájera Vidales, Premio Municipal de la Juventud 2024, agradeció a las autoridades municipales de San Luis Capital dar el primer paso para ser parte de la solución a la atención en la salud mental de la población con la creación de este Centro Municipal de Salud Mental, que se consolida como un espacio seguro, profesional y humano para quienes buscan apoyo, de ahí que también por parte de la Secretaría de Salud Estatal felicitaron a las autoridades municipales, ya que representa la consolidación de una cultura pública con enfoque humano.