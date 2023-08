Por adeudos y falta de personal, bomberos dejan de atender llamados "no urgentes"

Debido a la complicada situación económica que padece el Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitano, se ha dejado de atender algunos llamados no urgentes o se atienden con menos personal, reconoció el comandante Adolfo Benavente Duque.

Detalló que para poder trabajar de forma satisfactoria y atender correctamente todos los llamados, necesitan al menos 14 elementos, aunque solo les han autorizado la contratación de ocho personas.

Agregó que poco a poco están tratando de salir de la difícil situación económica atendiendo lo más apremiante, como es la demanda de incremento salarial de los bomberos, a los cuales ya se les aumentó el 8 por ciento de su salario y se autorizó la promoción de ascensos de 10 bomberos.

No obstante, Benavente Duque reiteró que la operación se torna bastante complicada, pues además de la falta de un presupuesto suficiente, también padecen retrasos de las aportaciones como es el caso del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez que les adeuda alrededor de 350 mil pesos.

"No dejamos de atender llamados, el único problema es que atendemos las llamadas con poco personal y los que se están exponiendo realmente y sufriendo son los bomberos; hay algunas llamadas que no atendemos, que no son situaciones complicadas, como un árbol que se cayó que está obstruyendo la vía, si no lo atendemos, que tenemos algunas veces problemas con animalitos que están atrapados, a veces les damos prioridad a una llamada de emergencia y bueno definitivamente sí se nos complica", detalló.