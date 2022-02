Por "amarres", colibríes en riesgo durante 14 de febrero

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., febrero 14 (EL UNIVERSAL).- Este 14 de febrero día que se celebra el amor y la amistad en diversos países, en México algunas personas recurren a prácticas esotéricas para atraer el amor a sus vidas, en donde en ocasiones algunos animales o partes de los mismos son utilizados como amuletos para que una persona consiga tener amor en su vida o bien consiga el cariño de otra persona.

Edna Buenfil, integrante la asociación civil Selva Tének, indicó que este tipo de ritos en donde se suele utilizar animales o partes de la fauna silvestre en los llamados "amarres", son comunes durante todo el año, sin embargo, suelen incrementarse durante el 14 de febrero, pues se tiene la creencia de que este día es más efectivo para conseguir el amor.

"El contar con partes y derivados de fauna silvestre es un ilícito y le hacemos la cordial invitación a la gente de que lejos de sacrificar ejemplares de fauna silvestre mejor decidan ser buenas personas, mejor decidan trabajar en su formación espiritual, en su formación personal y que dejemos de lastimar a seres vivos indefensos que lo único que hacen es ayudarnos en proporcionar servicios ambientales", agregó.

Asimismo, comentó que una de las especies más afectadas, por ser consideradas "el ave del amor", son los colibríes, "lamentablemente están sufriendo a raíz de la falta de autoestima de personas que no consiguen pareja y piensan que sacrificando la vida de uno de estos hermosos seres, de estas aves tan impresionantes, van a conseguirlo, cosa que no va a pasar".

Explicó que en los últimos años como asociación, han tenido conocimiento y denuncias de este tipo de comercialización ilícita, pese a que este tipo de aves "son excelentes polinizadores", que ayudan en el equilibrio ambiental.

En una visita que realizó el equipo de EL UNIVERSAL San Luis Potosí por algunos comercios de herbolaria en la capital potosina, se pudo constatar que existe la venta de animales disecados, como el colibrí, que son utilizados en los rituales para que personas consigan pareja.

El ritual del Chupamirto o la Chuparosa, se oferta un pequeño colibrí disecado en una bolsa, ésta ave se encuentra envuelta en una tela roja y con una oración que la persona interesada en encontrar el amor debe leer, así como portar la bolsa como un amuleto.

Este tipo de trabajos se llegan a comercializar en un costo promedio de 80 pesos cada uno, no obstante el precio se puede elevar en el caso de que él o la interesada decida complementarlo con el uso de velas y una preparación especial que incluye el poner en el amuleto el nombre de la persona a "amarrar" y la fecha de nacimiento.

Uno de los comerciantes, cuyo nombre y ubicación solicitó fuera omitido, indicó que este tipo de amuletos que ofertan se adquieren principalmente de Cuernavaca, Morelos, debido a que allá, como se cultiva mayor número de flores, se pueden capturar con mayor facilidad, aunque en el estado también hay personas que llegan a atraparlos y disecarlos.