Por baja expectativa de crecimiento, caerían participaciones federales de SLP: Di Costanzo

Los gobernadores -como José Ricardo Gallardo Cardona- están felices por las participaciones federalizadas previstas para el 2023, que en el caso de San Luis Potosí serán de alrededor de 52 mil millones de pesos, equivalente a un aumento de 6 mil millones de pesos, respecto a 2022, sin embargo, por las expectativas de crecimiento a la baja, tal monto decrecerá.



Así lo advirtió Mario Alberto di Costanzo Armenta, economista, ex diputado federal del Partido del Trabajo (PT) y asesor parlamentario priista, en su visita a la capital potosina, quien contextualizó que inicialmente se contemplaba un crecimiento de 3 por ciento, pero "en el mejor de los casos" ascenderá a uno por ciento.

"Podemos decir que el presupuesto de San Luis Potosí y el del país, se lo llevó el Tren (Maya)", asumió el entrevistado.

En conferencia de prensa en la sede del Comité Directivo Estatal (CDE) de PRI, exteriorizó que no habrá dicho gasto federalizado prometido por el gobierno lopezobradorista, derivado de no alcanzar las estimaciones económicas.

Acompañado por Elías Jezrael Pesina Rodríguez, dirigencia estatal y Frinné Azuara Yarzábal, diputada federal, refirió que, si se comparan las transferencias del 2018 en comparación con lo previsto pare el 2023, San Luis Potosí ha perdido 3 mil 200 millones de pesos.

Aunado a ello, reportó que el estado se vio afectado en programas como Concurrencia, Atención para mitigar el hambre en zonas áridas, Mejor Aprovechamiento de la infraestructura hidráulica y medio ambiente; apoyos a la educación, Becas Elisa Acuña y Diconsa.

"Es presupuesto que nos endeuda, que no favorece el crecimiento económico; no piensa en las pequeñas y medianas empresas y, por tanto, en el empleo (...) el programa inflacionario del gobierno que anunció a mediados de año, pues no ha logrado detener el crecimiento de los precios, porque la inflación principal se está dando en los alimentos", remató.