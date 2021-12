Por bajas tarifas, mal servicio de agua

"Si queremos pagar barato, tendremos un sistema de agua barato, con todas sus deficiencias, problemas, con calles desechas", dijo Eduardo Kasis Chevaile, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Agregó "me gustaría que hiciéramos un comparativo en la región, porque el problema que tenemos es que no vemos cuánto cuesta el agua en Querétaro, León, Aguascalientes, y los que la estamos rematando somos los potosinos, por lo que a cambio de cobrarte recibos baratos, no tenemos agua y la que nos mandan es de pésima calidad y con ello nadie se atrevería a cocinar con agua que sale del grifo".

Denunció además que se cuenta con un sistema caduco, entonces se cobra barato y por ende se tiene un mal servicio, mal producto, por lo que las empresas que tienen sucursales o que tienen otras plantas en otros Estados no se asustan, no se mortifican porque saben lo que están pagando por el agua.

Agregó que sería bueno saber cuánto pagan en otras ciudades de agua, y en un tabulador conocer dónde está San Luis "creo que es indispensable que se suba la tarifa a la casa habitación, obviamente considerar que hay diferentes tipos de casa, a la de interés social no se le puede mover un centavo en el cobro. Que lo dejen como está, pero hay casas que cambian sus formatos y que también pudieron haber sufrido un aumento dentro de su concepto, así como la CFE que tiene los de alto y bajo consumo".

Repitió que se debe de entender que en San Luis no tenemos agua, primero porque no hay y es el primer problema, y hoy el Interapas sobrevive todos los días a cambio de eso, te cobran por abrir y cerrar una calle y nunca la cierran, el sistema de conducción de agua ya caduco, no tiene la capacidad que hoy se necesita, además si se va a hacer mantenimiento en cierta zona, le corto el agua y en San Luis no es posible porque se tiene una sola red.

"Estamos mal de mil maneras, el problema es que no queremos entender que una ciudad próspera, exitosa, empieza por tener agua de calidad y tiene un costo, pero si no estamos dispuestos a pagar, seremos esclavos de una ciudad que no es sustentable, también pasa que no se paga en la toma de Interapas se paga en pipas, garrafones, en suministro alternativo, y al final se debe de dar cuenta lo que está pagando, esto sería pensar en chiquito y los resultados son chiquitos, por lo que hay que aprender a pagar lo que tenemos, y quienes no pueden pagarlo no se le cobre", concluyó.