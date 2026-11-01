Por entregar 3 viviendas a deudos de policías

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En la actualidad, todavía falta concretar la entrega de tres bienes inmuebles a los deudos de oficiales de la Guardia Civil Estatal (GCE) que fallecieron en el cumplimiento de su deber, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Refirió que, ante este tipo de sucesos mortales, se activan los protocolos de atención y seguimiento con los deudos, a fin de garantizar la reparación del daño, pues muchos de los policías fungían como cabezas de familia.

Afirmó que las áreas correspondientes generan acercamiento con las familias para atender los gastos funerarios, la activación de la pensión en favor de determinado beneficiario, así como la entrega de un seguro y una casa.

"Lo que sí es muy rápido, es el tema de pensiones. Ahí sí todas se han cumplido al 100 por ciento. Al momento de otorgar la pensión a los hijos, a la esposa, a la concubina o a quien corresponda, de acuerdo con los documentos que el mismo agente estuvo requisitando", subrayó.

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Reportó que, lo que va del año, siete oficiales de la institución de seguridad han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, es decir, durante enfrentamientos con la criminalidad u otras labores operativas.

El caso más grave que se recuerde corresponde a una explosión suscitada el 26 de julio en una comunidad de la delegación La Pila, donde tres elementos fallecieron cuando intentaban verificar una camioneta que explotó, provocándoles una muerte casi inmediata.