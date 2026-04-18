Por falta de agua, Circuito Potosí es bloqueado 2 Hrs.

Durante las primeras horas de este viernes 17 de abril, habitantes de diversas colonias del sur de la capital potosina bloquearon el Circuito Potosí, a la altura de la Cañada del Lobo, en protesta por la falta de suministro de agua.

Protesta vecinal por desabasto de agua en el sur de San Luis Potosí

Desde alrededor de las 8:30 de la mañana, vecinos de colonias como Bellas Lomas, Peñascal, Tierra Blanca, Cañada del Lobo, Tepeyac y Satélite cerraron completamente la vialidad, así como calles aledañas, lo que provocó un severo caos vehicular que se extendió desde las inmediaciones de la Feria Nacional Potosina hasta otros puntos de la zona sur.

Los manifestantes señalaron que la movilización responde a años de desabasto. De acuerdo con testimonios, algunas familias tienen hasta más de 25 años sin recibir agua por la red, dependiendo de pipas o de la compra a particulares para cubrir sus necesidades básicas.

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Verónica Montalvo, una de las participantes, explicó que la protesta busca una solución definitiva y no apoyos temporales. "No queremos guerra, queremos igualdad. Si se nos cobra el servicio, no hay problema, pero que nos llegue el agua", expresó.

Acuerdos entre autoridades y vecinos para atender desabasto

Además, denunciaron presunta manipulación de válvulas que, aseguran, provoca un suministro desigual entre colonias.

También exigieron la renuncia el encargado de despacho de la Dirección del Agua del municipio de la capital, Alejandro Terán, al considerar que no ha dado respuesta efectiva a la problemática.

Tras varias horas de bloqueo, autoridades municipales y estatales acudieron al lugar para dialogar con los inconformes. Como resultado, se firmó una minuta de acuerdos que contempla, el envío inmediato de pipas de agua en coordinación con el gobierno estatal, la realización de una reunión el próximo 21 de abril entre autoridades y representantes vecinales para dar seguimiento al abastecimiento por red, la gestión de la participación de instancias federales como la Comisión Nacional del Agua para buscar una solución de fondo así como la advertencia de los vecinos de volver a manifestarse en caso de incumplimiento.

Aunque algunos manifestantes se mostraron parcialmente conformes con los acuerdos, advirtieron que mantendrán la presión hasta que se garantice el acceso regular al agua potable.