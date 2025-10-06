Por iniciar, el ducto El Peaje-Los Filtros

En la primera semana de noviembre próximo iniciará la construcción del ducto, que trasvasará agua de la presa El Peaje a la planta Los Filtros, ubicada en la zona poniente de la capital potosina, informó Darío Fernando González Castillo, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Describió que se trata de un proyecto bianual que puede concluir hasta diciembre del 2026. La primera parte correspondiente de la presa El Peaje a la cola de la San José comenzará en dicho mes con una inversión federal de 98 millones de pesos.

Precisó que la Conagua licitará, adjudicará y firmará contrato con la empresa ganadora en oficinas centrales, por tratarse un proyecto prioritario de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En tanto, la dirección local se encargará de la ejecución, la supervisión de la obra y la residencia, complementó el funcionario federal.

Añadió que mañana lunes la dirección general de Conagua publicará la licitación en Compras México, cuyo fallo podría darse el 25 de octubre e iniciar las obras la primera semana de noviembre próximo.

Subrayó que la segunda etapa se desarrollará en el 2026 con la conexión a la obra de toma y la planta Los Filtros, donde seguramente habrá biparticipación financiera de estado y Federación.

“Es un proyecto prioritario. Ya se hizo registro en la cartera de (la Secretaría de) Hacienda. Ya la Conagua llevamos el trámite ya quedó registrado”, enfatizó.

Aparte, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona , dijo que además de dicho proyecto, el estado trabaja con la Conagua en la batería de perforación de pozos en el municipio de Villa Hidalgo, a fin de trasvasarla a la capital a tal vez de un ducto.

Consideró que, una vez concretados ambos proyectos, la ciudad tendrá garantizado el abasto de líquido para los próximas 50 años “sin lugar a dudas”.