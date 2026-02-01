logo pulso
Por la constante invasión vigilan ciclovía de Carranza

Hay una unidad en la zona, encargada de retirar motocicletas y vehículos que obstruyan la ciclovía.

Por Rolando Morales

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Por la constante invasión vigilan ciclovía de Carranza

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que la invasión a la ciclovía de la avenida Venustiano Carranza, es una situación recurrente, por lo que la corporación mantiene vigilancia permanente para garantizar la seguridad de peatones y ciclistas.

Lo anterior, tras la difusión en redes sociales de un video en el que se observa a un taxista ocupando la ciclovía. Al respecto, el funcionario explicó que en algunos casos los conductores del transporte público realizan paradas momentáneas para brindar servicio a adultos mayores o personas con discapacidad, situaciones en las que se aplica el criterio para no poner en riesgo a los usuarios, siempre y cuando el ascenso o descenso sea breve y el vehículo se retire de inmediato.

Sin embargo, precisó que cuando se detecta que un taxi u otro vehículo se estaciona o utiliza la ciclovía como base, o cuando ciudadanos argumentan detenerse solo por algunos minutos, la autoridad aplica el Reglamento de Tránsito correspondiente.

Villa Gutiérrez detalló que de manera permanente se mantiene una unidad eléctrica de la corporación en la zona, encargada de retirar motocicletas y vehículos que obstruyen la ciclovía, con el objetivo de priorizar la seguridad en los cruces peatonales y mantener libre la circulación para ciclistas.

Indicó que más que sancionar, la labor principal consiste en despejar constantemente la vialidad, ya que la invasión es más común de lo que parece y varía según el horario y el día, por lo que no se cuenta con una cifra exacta de sanciones diarias.

Finalmente, señaló que el tema forma parte del proyecto de Zona 30, y adelantó que será el alcalde quien anuncie próximamente las acciones y obras de infraestructura para el ordenamiento de las ciclovías y otras vialidades en la ciudad.

