Por las 40 Horas rechaza alza a tarifa de camiones
El Frente Nacional por las 40 Horas en San Luis Potosí, manifestó su rechazo a un posible aumento en la tarifa del transporte urbano planteado recientemente por representantes del sector transportista. La organización aseguró que cualquier ajuste afectaría directamente a los trabajadores que dependen de este servicio para trasladarse diariamente.
En un posicionamiento público, el Frente señaló que las propuestas de incremento, que serían justificadas con argumentos relacionados con inflación y costos operativos, representarían un "golpe" para la economía familiar, en especial para quienes enfrentan salarios bajos y jornadas prolongadas.
El colectivo denunció que, pese a los ajustes tarifarios aprobados en años anteriores, usuarios continúan enfrentando unidades en malas condiciones, rutas insuficientes, tiempos de espera irregulares y saturación en horarios de mayor demanda. Por ello, solicitó que cualquier discusión sobre tarifas esté acompañada de mejoras comprobables en el servicio.
La organización también criticó la estructura privada del transporte urbano en la entidad, al señalar que el sistema favorece a concesionarios sin que existan mecanismos permanentes de rendición de cuentas. Enfatizó que las condiciones precarias alcanzan también a los operadores, quienes afirmaron trabajan con salarios bajos y sin prestaciones suficientes.
El Frente advirtió que para miles de familias un incremento incluso pequeño tendría impacto significativo en su economía.
