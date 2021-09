Por ley no puede haber aumento para policías este año: Finanzas

Por ello, no ha sido posible aplicar el incremento con retroactivo a los agentes del Ministerio Público, peritos y policías que desde ayer por la tarde bloquearon el distribuidor Benito Juárez y las vías carreteras hacia la Zona Industrial de San Luis Potosí.

El funcionario explicó que la única excepción a dicha ley, se da en el pago de laudos laborales como fue el caso del aumento del cinco por ciento a personal sindicalizado que se resolvió mediante demanda en tribunales.

"Por desgracia, este fallo no aplica a personal no sindicalizado como son los custodios, personal de seguridad pública, agentes del Ministerio Público, etcétera, que son los que ahora se manifiestan. Esta situación, en mi opinión muy personal, es inequitativa, pero por ley no puede haber aumento para ellos este año", declaró.

Pedroza Gaitán dijo que se ha trabajado en hallar un mecanismo jurídico que permita otorgar el aumento sin caer en alguna ilegalidad, pero hasta ahora no se ha logrado.

Recordó que, en el pasado, violaciones a la Ley de Disciplina Financiera costaron al gobierno estatal sanciones hasta por tres mil millones de pesos que costó mucho esfuerzo aclarar y que fueran canceladas.

Añadió que, en último caso, el actual gobierno podría pagar una quincena con aumento incluido, pero que esta sería una decisión que comprometería a la siguiente administración a futuro, por lo que el tema se vuelve complejo y para resolverlo se requiere que el próximo gobierno también se involucre.

El secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Daniel Pedroza Gaitán, señaló que la Ley de Disciplina Financiera impone "una restricción legal que quisiéramos que no existiera, que no compartimos, que nos impide aplicar incrementos al Capítulo 1000 de gasto en servicios personales debido a que el año pasado tuvimos decrecimiento económico además de niveles altos de inflación".