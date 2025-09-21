Por lluvias, Ayuntamiento justifica pausa en bacheo

El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, explicó que las pausas en algunas obras de bacheo, como en la colonia Granjas, obedecen principalmente a las condiciones climáticas actuales, en particular las lluvias, que impiden la aplicación de carpeta asfáltica con la calidad requerida.

El funcionario señaló que la maquinaria y los camiones siguen trabajando en las zonas de intervención, pero debido a la humedad no es posible colocar el material de manera adecuada, ya que esto afectaría la durabilidad de los trabajos.

"Las máquinas pueden trabajar, mas no así la aplicación de la carpeta asfáltica en temporada de lluvias, porque no le daría la calidad que estamos buscando", puntualizó.

Chávez Garza destacó que mantiene reuniones semanales con vecinos de colonias como Granjas, a fin de informar sobre los avances de las obras y aclarar dudas respecto a la aparente inactividad en los frentes de trabajo. En este sentido, aseguró que tras la última reunión los habitantes quedaron tranquilos al conocer las razones técnicas de las pausas.

Asimismo, indicó que se realizan labores adicionales como riegos de agua para reducir el polvo generado por los trabajos y mitigar las molestias temporales para la población. Reiteró que, aunque las obras generan incomodidades, el beneficio final será contar con calles de mayor calidad y seguridad.

Finalmente, el director enfatizó que el compromiso del Ayuntamiento es mantener la comunicación directa con los ciudadanos y garantizar que las obras concluyan con los estándares adecuados, una vez que las condiciones climatológicas lo permitan.