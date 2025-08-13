Por primera vez, SLP tiene menos de un millón de personas en pobreza: Inegi

Por primera vez desde 2016, la población en situación de pobreza en la entidad se redujo a menos de un millón de personas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer hoy por primera vez las mediciones de pobreza multidimensional en el país, tras la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la política Social (Coneval).

Los resultados correspondientes a San Luis Potosí indican que en 2024, había en la entidad 874 mil 800 habitantes viviendo en alguna situación de pobreza.

De ellos, 729 mil 100 estaban en pobreza moderada, mientras que 145 mil 700 vivían en pobreza extrema.

En comparación con los datos pasados del Coneval, que vienen desde 2016, en 2024 se rompió el piso del millón de habitantes en esta situación.

En 2016 eran un millón 218 personas. En 2018, la cifra se redujo a un millón 179 mil habitantes.

Durante 2020, la cifra bajó a un millón 214 mil potosinos. Para 2022, bajó a un millón 20 mil personas.

En los ocho años transcurridos entre los extremos, 343 mil 900 potosinos dejaron de ser contabilizados como afectados por la pobreza.