logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Fotogalería

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

¿Por qué la Bandera ondea a media asta este 19 de septiembre?

En la capital potosina, la bandera monumental de la zona universitaria y la del Poder Judicial se izaron a media asta.

Por Pulso Online

Septiembre 19, 2025 07:20 p.m.
A
La Bandera Nacional ondea a media asta, frente a las instalaciones del Poder Judicial del Estado. | Foto: Alberto Martínez.

La Bandera Nacional ondea a media asta, frente a las instalaciones del Poder Judicial del Estado. | Foto: Alberto Martínez.

Este 19 de septiembre, la Bandera Nacional ondea a media asta como parte del decreto que conmemora a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

El acto también busca rendir homenaje a los héroes de la protección civil y reforzar la cultura de prevención ante desastres.

De acuerdo con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, el izado a media asta es un símbolo de duelo que se cumple en fechas solemnes para la nación.

En San Luis Potosí, este gesto pudo observarse en la Bandera Monumental de la zona universitaria y en el lienzo que ondea a las afueras del Poder Judicial del Estado, ambos colocados a media asta en memoria de las tragedias del 19 de septiembre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Por qué la Bandera ondea a media asta este 19 de septiembre?
¿Por qué la Bandera ondea a media asta este 19 de septiembre?

¿Por qué la Bandera ondea a media asta este 19 de septiembre?

SLP

Pulso Online

En la capital potosina, la bandera monumental de la zona universitaria y la del Poder Judicial se izaron a media asta.

Vacunación contra el VPH arranca en San Luis Potosí
Vacunación contra el VPH arranca en San Luis Potosí

Vacunación contra el VPH arranca en San Luis Potosí

SLP

Redacción

La campaña incluye a niños de quinto de primaria y a grupos en situación de vulnerabilidad.

Exigen cuentas por ingresos y destino del impuesto verde
Exigen cuentas por ingresos y destino del impuesto verde

Exigen cuentas por ingresos y destino del "impuesto verde"

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

La Secretaría de Finanzas se ha negado a proporcionarlas, señaló Luis González Lozano

Video | Congreso Calificado actúa con fines políticos: Arreola
Video | Congreso Calificado actúa con fines políticos: Arreola

Video | Congreso Calificado actúa con fines políticos: Arreola

SLP

Ana Paula Vázquez

Aseguró que el Congreso cumple con sus obligaciones de transparencia