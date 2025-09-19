¿Por qué la Bandera ondea a media asta este 19 de septiembre?

Este 19 de septiembre, la Bandera Nacional ondea a media asta como parte del decreto que conmemora a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

El acto también busca rendir homenaje a los héroes de la protección civil y reforzar la cultura de prevención ante desastres.

De acuerdo con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, el izado a media asta es un símbolo de duelo que se cumple en fechas solemnes para la nación.

En San Luis Potosí, este gesto pudo observarse en la Bandera Monumental de la zona universitaria y en el lienzo que ondea a las afueras del Poder Judicial del Estado, ambos colocados a media asta en memoria de las tragedias del 19 de septiembre.

