Por reiniciar trámite de la cartilla del SMN en Soledad

El próximo jueves reinicia el trámite de la cartilla del Servicio Militar Nacional para la Clase 2008, más anticipados y remisos, informó la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez anunció que, este 15 de enero, inicia la recepción de documentos para el trámite de la Cartilla Militar, a través del área de Reclutamiento Municipal. El proceso está dirigido a jóvenes que cumplen 18 años durante el año en curso, y remisos, que pueden gestionarlo hasta antes de cumplir 40 años, y busca acercar un servicio fundamental a las familias, como parte de una administración que atiende las necesidades de la población.

La titular del área de Reclutamiento, Antonia Castro Castañeda, informó que la atención se brinda en Matamoros 111, de 8:00 a 15:00 horas. Detalló que los requisitos son CURP, acta de nacimiento, comprobante de estudios y dos fotografías. El trámite es indispensable para diversos procesos formativos y profesionales, por lo que se invita a las y los jóvenes a no dejar pasar esta oportunidad.

"A partir del 15 de enero iniciamos trámites de cartilla militar; hacemos la invitación a los jóvenes para que acudan, ya que es de vital importancia para un trabajo o para la escuela, el año pasado cerramos con mil 200 trámites y este año esperamos alcanzar los mil 300". Este documento es solicitado en centros educativos, empleos y procesos de ascenso laboral.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí