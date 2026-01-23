logo pulso
Posible, construir la imagen pública

Por Martín Rodríguez

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Los medios de comunicación son los más sensibilizados en materia de imagen pública, pero también los más golpeado en este aspecto, señaló el rector del Colegio de Imagen Pública y consultor en la materia, Álvaro Gordoa.

Cuestionado acerca de las campañas de desprestigio que pueden enfrentar los medios de comunicación como parte de los ataques desde la máxima tribuna del país, precisó que todo depende de los proyectos que crecen y evolucionan.

En conferencia se refirió al trabajo de imagen pública que se puede construir para las empresas y en particular para las compañías que tienen que proyectar alguna. Advirtió que hay una diferencia entre la imagen pública y la imagen personal, porque esa última se relaciona con la construcción de casos como el de Ricardo Salinas Pliego, una persona que ha sabido crearse como un personaje.

Recordó que se trata de alguien a quien, por ejemplo, ya se le llama "El Tío Richi". Es público por qué lo está haciendo, está pidiendo y está haciendo cosas que son del agrado de mucha gente. Considera que está claro que es un ser polémico y también que está perfectamente claro que es un ave de tempestades, es alguien que ha alcanzado su imagen personal por haber llegado a ese tipo de tribunas.

