Posturas encontradas entre morenistas por caso Rangel

Mientras Octavio García Rivas, secretario de Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena y ex candidato a gobernador por Morena defendió que "'haya sido como haya sido'", Mónica Liliana Rangel Martínez es la candidata a gobernadora y llamó al morenismo a respaldarla, Roxana Hernández Ramírez, aspirante a diputada federal, reiteró que la candidatura es una imposición que no beneficia a la 'cuarta transformación'.

A las afueras del CEE, la aspirante señaló que no se puede permitir que la ex secretaria de Salud en el Estado, "que era contra lo que se luchaba" ahora encabece la postulación del morenismo de San Luis Potosí.

La entrevistada señaló que la revelación de un audio, donde Rangel Martínez desestima a la izquierda y reconoce su cercanía con el gobernador Juan Manuel Carreras López, genera "mucha impotencia y coraje" a la militancia que a lo largo de los años ha trabajado por el partido.

"Es evidente que ella no tiene principios. Tal ejemplo es la Secretaría de Salud que está totalmente olvidada, no hay ni una sola jeringa en los hospitales, no hay guantes. Entonces cómo podemos permitir que ha desviado millones de pesos de la Secretaría de Salud, quiera ocupar un cargo por Morena", externó.

En conferencia de prensa aparte, García Rivas acompañado por aspirantes morenistas a diferentes cargos de elección popular, recalcó que apoyará a la candidata porque es fiel a Morena, no a la persona que encabezará la candidatura.

Subrayó que la resolución de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) fue totalmente legal, por lo tanto, quien esté en desacuerdo con la determinación puede inconformarse ante las instancias judiciales y argumentar sus motivos.

"Las cosas se han dado de tal manera que queda claro que: tenemos que prepararnos desde ya, los que de verdad amamos y queramos este proyecto (...), a todos mis camaradas que están inconformes legítimamente, es mejor dar la lucha desde adentro que desde afuera", expresó.